Jadwal Drawing Liga Champions Lengkap Daftar Tim Lolos di Fase Grup: 3 Tiket Tersisa Jalur Play-off

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal drawing fase grup Liga Champions akan tersaji Kamis, (25/8/2022) pukul 22.00 WIB di Istanbul, Turki.

Sebanyak 29 tim sudah memastikan diri lolos ke fase grup Liga Champions musim 2022/2023.

Sementara tiga tiket lainnya masih diperebutkan enam tim yang tersaji melalui jalur play-off.

Keenam tim tersebut adalah Dinamo Zagreb vs Bodo/Glimt, Trabzonspor vs Copenhagen, PSV Eindhoven vs Rangers, yang akan melangsungkan laga dini hari nanti pukul 02.00 WIB.

Logo Liga Champions Eropa (net/google)

Dilansir dari laman resmi UEFA, proses Drawing Liga Champions 2022/2023 setiap tim dibagi ke dalam empat pot. Di mana pot 1 dihuni tim-tim unggulan.

Pot 1 berisikan juara bertahan Liga Eropa maupun pemenang liga domestik dari 7 negara berperingkat tinggi di daftar koefisien UEFA.

Sebaliknya, pot 4 adalah barisan tim dengan koefisien terendah.

Tiga tim yang baru saja memastikan diri melaju ke fase grup via jalur play off adalah Benfica, Viktoria Plzen dan Maccabi Haifa, Rabu (24/8/2022).

Benfica menyingkirkan Dynamo Kyiv dengan agregat akhir 5-0.

Pun dengan Viktoria Plzen mengalahkan Qarabag FK lewat kedudukan akhir 2-1.