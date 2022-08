Liverpool vs Bournemouth - Berkah Mohamed Salah, Selalu Bobol Gawang Bournemouth di 6 Duel Terakhir

JUSTIN TALLIS / AFP

Striker Liverpool asal Mesir Mohamed Salah bereaksi setelah pertandingan melawan Fulham. Mohamed Salah memiliki statistik menarik menjelang pertandingan Liverpool vs Bournemouth. Dalam 6 duel terakhir Liverpool vs Bournemouth, Mohamed Salah punya peran penting. Mohamed Salah selalu membobol gawang Bournemouth di 6 duel terakhir Liverpool vs Bournemouth.