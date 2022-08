Wesley Fofana Sepakat Gabung Chelsea, Dia Segera Akan Menjadi Bek Termahal, Harganya Rp 1,3 Triliun

BERGABUNG CHELSEA- Chelsea dilaporkan telah mencapai 'kesepakatan verbal' dengan Leicester City untuk bek Wesley Fofana. The Blues telah melemparkan tiga kali tawaran yang semuanya ditolak The Fox, tapi kini siap membuat terobosan dengan menjadikan Wesley Fofana bek tengah termahal dunia.

The Blues telah melemparkan tiga kali tawaran yang semuanya ditolak The Fox, tapi kini siap membuat terobosan dengan menjadikan Wesley Fofana bek tengah termahal dunia.



Sebelum datangnya Wesley Fofana, The Blues sangat ingin merekrut bek tengah lain musim panas ini menyusul kedatangan Kalidou Koulibaly dari Napoli.

Thomas Tuchel juga menyambut Marc Cucurella ke barisan pertahanannya, meskipun spesialisasinya adalah sebagai bek sayap.

Setelah gagal mengejar Jules Kounde dan Matthijs de Ligt, perhatian The Blues beralih ke Fofana – yang telah tampil mengesankan di Leicester selama beberapa musim terakhir.

Namun, The Foxes enggan berpisah dengan pemain asal Prancis berusia 21 tahun itu, meskipun RMC Sport melaporkan bahwa kesepakatan lisan kini telah tercapai.

Leicester tidak bersedia membiarkan Fofana dengan biaya kurang dari 80 juta pound. Dan kesepakatan itu akan menjadi 'rekor dunia' untuk seorang bek tengah.

Menurut laporan, Fofana bakal ditebus sekitar 75 juta pound, atau sekitar Rp 1,3 triliun. Angka itu bisa bertambah dengan bonus tambahan.

Jika harga totalnya bisa mencapai di atas 80 juta pound, maka Fofana bakal menjadi bek termahal di dunia, mengalahkan Harry Maguire.

Pada 2019, Maguire menyandang predikat bek termahal di dunia setelah dibeli Manchester United, juga dari Leicester, seharga 80 juta pound.

Ketika itu, Maguire menumbangkan rekor Virgil van Dijk, yang dibeli Liverpool dari Southampton seharga 75 juta pound pada 2018.