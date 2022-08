Hasil Akhir Juventus vs AS Roma Liga Italia: Assist Cantik Dybala Selamatkan Muka Jose Mourinho

Marco BERTORELLO / AFP

Skor 1-1 menjadi hasil akhir laga antara Juventus vs AS Roma di pekan ketiga Liga Italia pada Sabtu, (27/8/2022) malam WIB - Bek AS Roma asal Albania Marash Kumbulla (kiri) menggantikan pemain depan AS Roma asal Argentina Paulo Dybala (tengah) dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Juventus dan AS Roma pada 27 Agustus 2022 di stadion Juventus di Turin.