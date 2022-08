Jadwal Tayang Bola Malam Ini 28 Agustus: BRI Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Live SCTV & Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menghadirkan laga menarik BRI Liga 1 2022, Liga 2 2022, Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Liga Italia, Minggu (28/8/2022) hingga Senin (29/8/2022) dini hari WIB.

Pertandingan BRI Liga 1 maupun liga-liga top Eropa tayang di Indosiar, SCTV, Moji TV maupun live streaming beIN Sports, Mola TV hingga Vidio.com.

Dari kompetisi dalam negeri, big match Arema FC vs Persija Jakarta akan menghiasi pekan ke tujuh BRI Liga 1 2022.

Duel dua tim klasik yang tengah berkutat di papan tengah klasemen tersebut berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pukul 20.00 WIB.

Pun dari kompetisi Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia hingga Bundesliga Jerman bakal menggelar partai seru.

Jadwal Bola Malam Ini

BRI Liga 1 2022

Minggu, 28 Agustus 2022

16.00 WIB - Bhayangkara FC vs Persita Tangerang (Indosiar, Vidio)

18.15 WIB - Borneo FC vs Persis Solo (Vidio)

20.30 WIB - Arema FC vs Persija Jakarta - (Indosiar, Vidio)

Liga 2 2022