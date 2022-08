Hasil dan Klasemen Liga Italia 2022, Jose Mourinho dan Paulo Dybala berselebrasi seusai membawa AS Roma melawan AC Moza di Stadion Olimpico Roma pada laga pekan keempat Serie A Liga Italia, Rabu (31/8/2022) dini hari. AS Roma sementara memuncaki klasemen Liga Italia 2022 dengan 10 poin.

Hasil Klasemen Liga Italia 2022 dan Top Scorer Seusai Milan Seri, Roma-Inter Menang, La Joya Perkasa

TRIBUNNEWS.COM - Rangkaian laga pekan keempat Liga Italia 2022/2023 sudah berlangsung, Selasa (30/8/2022) malam dan Rabu (31/8) dini hari.

Ada tiga laga yang berlangsung, Sassuolo vs AC Milan, AS Roma vs AC Monza, dan Inter Milan vs Cremonese .

Hasil Liga Italia tadi malam menunjukkan, AS Roma dan Inter Milan berhasil meraih kemenangan, sementara AC Milan menuai hasil imbang.

AS Roma menang 3-0 atas tamunya tim promosi AC Monza pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpico Roma tersebut.

Dua dari tiga gol kemenangan AS Roma dicetak Paulo Dybala ( menit ke 18 dan 32'), satu gol lainnya dicetak Roger Ibanez (62').

La Joya, sang permata, julukan Paulo Dybala, kembali perkasa bersama AS Roma, di bawah Jose Mourinho.

Kemenangan menempatkan AS Roma di peringkat 1 klasemen Liga Italia 2022-2023 dengan koleksi 10 poin.

Inter Milan juga meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas klub promosi Cremonese.

Tiga gol kemenangan Inter Milan atas Cremonese pada pekan keempat Liga Italia 2022-2023 ini dicetak Joaquin Correa (12'), Nicolo Barella (38') dan Lautaro Martinez (76').