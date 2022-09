Barcelona-Chelsea Salaman, Aubameyang Ditukar Alonso Plus Duit 207 M, Hector Bellerin ke Camp Nou

twitter fabrizio romano

Here We Go! Pakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan Barcelona dan Chelsea sepakat untuk transfer dua pemain, Pierre Emerick-Aubameyang dan Marcos Alonso. Barcelona akan mendapat fee sebesar 207 miliar dari barter tersebut. Barcelona juga menggaet Hector Bellerin dari Arsenal dan mendepak Martin Braithwaite di menit-menit penutupan bursa transfer musim panas 2022.