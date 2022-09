Jadwal Liga Inggris Pekan 6, Dibuka Derbi Merseyside Everton vs Liverpool, MU vs Arsenal Penutup

Striker Liverpool asal Brasil Roberto Firmino (tengah) merayakan setelah mencetak gol keempat mereka selama pertandingan Liga Inggris antara Liverpool dan Bournemouth di Anfield pada 27 Agustus 2022. Jadwal Liga Inggris matchday keenam akhir pekan ini menyuguhkan banyak laga seru, seperti Everton vs Liverpool dan Manchester United vs Arsenal.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Inggris matchday keenam akhir pekan ini menyuguhkan banyak laga seru.

Derbi Merseyside antara Everton vs Liverpool, dan Derbi London antara Tottenham vs Fulham serta Chelsea vs West Ham.

Laga yang tak kalah menarik tersaji di penghujung matchday keenam Liga Inggris, yakni antara Manchester United vs Arsenal.

Pertandingan itu akan menjadi ujian bagi Mikel Arteta ketika menghadapi tim big six Liga Inggris pertama musim ini.

Arsenal sejauh ini hingga pekan kelima Liga Inggris sukses menyapu bersih laga dengan kemenangan.

Nilai sempurna 15 poin membawa The Gunners bercokol di puncak klasemen Liga Inggris.

Hanya Manchester City yang mendekati Arsenal yang berselisih dua angka di posisi kedua.

Dengan hasil tersebut, Mikel Arteta masuk dalam jajaran elit pelatih Liga Inggris yang memenangkan lima pertandingan pertama awal musim.

Di antaranya Kevin Keegan, Carlo Ancelotti, Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Pep Guardiola, hingga Jurgen Klopp sebelum Mikel Arteta.

Kemenangan 2-1 Arsenal atas Aston Villa tadi malam juga melanjutkan tren positif Gabriel Jesus di Liga Inggris.