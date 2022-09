Link Live Streaming BRI Liga 1 2022 Hari Ini: Persebaya vs Bali United, Persita vs Madura United

TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming kompetisi Liga 1 2022/2023 memasuki pekan ke-8 pada hari ini, Jumat (2/9/2022).

Hari ini, Liga 1 2022/2023 akan menampilkan laga Persebaya Surabaya vs Bali United, Persita Tangerang vs Madura United, dan Persik Kediri vs PSM Makassar.

Beberapa laga Liga 1 2022/2023 bisa disaksikan secara live streaming di tv online seperti di Indosiar dan Vidio.com.

Berikut ini link live streaming BRI Liga 1 2022/2023:

Persebaya Surabaya vs Bali United

Persita Tangerang vs Madura United

Persik Kediri vs PSM Makassar

Klasemen Sementara

Hingga pekan ke-8 Liga 1 2022 klasemen sementara masih dipimpin oleh Borneo FC.

Borneo FC memimpin dengan koleksi 18 poin dalam 7 laga.

Pesut Etam memimpin puncak setelah menang tipis 2-1 atas Persis Solo.

Sedangkan posisi kedua ada Madura United yang memiliki perolehan 16 poin.

Perolehan Madura United masih bisa disusul PSM Makassar yang memiliki poin sama di peringkat ke-3.

Apalagi, Juku Eja baru menjalani 6 laga.

Kemudian, Bali United di peringkat keempat dan Persita Tangerang di posisi kelima dengan perolehan sama, yakni 15 poin.

(Tribunnews.com/Claudia)