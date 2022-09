Man of The Match Pilihan Fans MU pada Laga MU Vs Leicester, Jadon Sancho, Varane, atau Lisandro?

tangkapan layar situs Manchester United

POLING MAN OF THE MATCH- Poling yang dibuat oleh situs Manchester United untuk memilih pemain terbaik pada laga Leicester City melawan Manchester United. Jadon Sancho terpilih sebagai Man of the match pilihan penggemar saat Manchester United menang 1-0 atas Leicester. Dalam poling Man of the match usai laga, Jadon Sancho mendapatkan suara terbanyak dari penggemar. Jadon Sancho mengungguli Raphael Varane dan Lisandro Martinez yang sama-sama tampil gemilang di laga Manchester United melawan Leicester tersebut.