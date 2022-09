Live Streaming Manchester United vs Arsenal Liga Inggris, Link di Sini

Akses di sini, link live streaming Manchester United vs Arsenal Liga Inggris pekan keenam malam ini, Minggu (4/9/2022) pukul 22.30 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming Manchester United vs Arsenal dalam pekan keenam Liga Inggris malam ini di Vidio.

Pertandingan Manchester United vs Arsenal Liga Inggris berlangsung di Old Trafford Stadium, Minggu (4/9/2022) malam.

Kick-off laga Manchester United vs Arsenal dijadwalkan mulai pukul 22.30 WIB.

Bisa disaksikan melalui live streaming Vidio.com.

Berikut link live streaming Manchester United vs Arsenal:

Prediksi susunan pemain

Manchester United

De Gea, Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Malacia, Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandesm Jadon Sancho, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo.

Pelatih: Erik Ten Hag

Arsenal

Ramsdale, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Zinchenko, Xhaka, Lokonga, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus.

Pelatih: Mikel Arteta

Manajer Arsenal asal Spanyol Mikel Arteta berjalan keluar lapangan bersama bek Gabriel Magalhaes (tengah) dan Gabriel Martinelli (kanan) setelah pertandingan Liga Inggris antara Arsenal dan Aston Villa di Stadion Emirates pada 31 Agustus 2022. (ADRIAN DENNIS / AFP)

Head to head Manchester United vs Arsenal di Old Trafford:

2 Desember 2021 - Manchester United 3-2 Arsenal

1 November 2020 - Manchester United 0-1 Arsenal

20 September 2019 - manchester United 1-1 Arsenal

5 Desember 2018 - Manchester United 2-2 Arsenal

29 April 2018 - Manchester United 2-1 Arsenal

19 November 2016 - Manchester United 1-1 Arsenal

Berikut klasemen Liga Inggris:

