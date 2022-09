Jadwal BRI Liga 1 Pekan ke-9: PSS Sleman vs Persis Solo, Arema vs Persib

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap BRI Liga 1 pekan ke-9 yang akan dimulai hari Kamis (8/9/2022).

Ada dua big match yang bakal tersaji di pekan ke-9 BRI Liga 1.

Ialah PSS Sleman vs Persis Solo yang akan dihelat pada hari Sabtu (10/9/2022).

Lalu ada laga antara Arema FC vs Persib Bandung yang akan digelar pada hari Minggu (11/9/2022).

Baca juga: Jadwal Live Streaming Pekan ke-9 BRI Liga 1 2022: Arema Vs Persib Bandung, PSS Sleman Vs Persis Solo

Jadwal Lengkap BRI Liga 1 Pekan ke-9:

Kamis, 8 September 2022

Pukul 16.00 WIB: Madura United vs Bhayangkara FC

Jumat, 9 September 2022

Pukul 15.00 WIB: PSIS Semarang vs Persikabo 1973

Pukul 18.15 WIB: Borneo FC vs Persita Tangerang

Sabtu, 10 September 2022

Pukul 15.30 WIB: Bali United vs Madura United

Pukul 18.15 WIB: PSS Sleman vs Persis Solo

Pukul 18.15 WIB: RANS Nusantara FC vs Persik Kediri

Pukul 20.00 WIB: PSM Makassar vs Persebaya Surabaya

Minggu, 11 September 2022

Pukul 15.30 WIB: Arema FC vs Persib Bandung

Pukul 20.00 WIB: Barito Putera vs Persija

(Tribunnews.com/Niken)