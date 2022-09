Prediksi Ludogorets vs AS Roma di Liga Eropa: Si Elang Lagi Ganas-ganasnya Berburu Mangsa

Penyerang AS Roma, Paulo Dybala mengontrol bola di pertandingan Liga Italia melawan Monza pada 30 Agustus 2022 di stadion Olimpiade di Roma.

TRIBUNNEWS.COM - AS Roma asuhan Jose Mourinho wajib mewaspadai kekuatan Ludogorets jelang pertandingan Liga Eropa grup C.

Matchday pertama Liga Eropa Grup C antara Ludogorets vs AS Roma akan berlangsung di Stadion Ludogorets Arena, Bulgaria, Kamis (8/9/2022) pukul 23.45 WIB.

AS Roma, dalam laga tandangnya kali ini berburu kemenangan untuk mengobati luka.

Bek AS Roma asal Albania Marash Kumbulla (kiri) menggantikan pemain depan AS Roma asal Argentina Paulo Dybala (tengah) dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Juventus dan AS Roma pada 27 Agustus 2022 di stadion Juventus di Turin. (Marco BERTORELLO / AFP)

Dalam laga terakhirnya, Giallorossi (Roma) menelan kekalahan mutlak 4-0 dari Udinese pada pekan kelima Liga Italia.

Imbas dari kekalahan tersebut membuat skuat asuhan Jose Mourinho gagal mempertahankan statusnya sebagai capolista alias pemuncak klasemen Serie A.

Mourinho dikabarkan kesal dan memarahi pemainnya setelah tim yang dia besut digilas oleh Udinese.

Kemenangan menjadi harga mutlak bagi Paulo Dybala dkk ketika bertandang ke Bulgaria.

Bicara performa, kedua tim berada dalam kondisi berbanding terbalik. Ludogorets baru saja menang telak 6-0 saat menjamu Hebar di liga utama Bulgaria.

Liga Bulgaria dengan Serie A memang cukup kontras jika dibandingkan dari segi persaingan kompetitifnya.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan patokan. Apalagi si Elang (julukan Ludogorets) lagi ganas-ganasnya menghajar lawan.