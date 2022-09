Liga Eropa: Ronaldo Jadi Senjata MU Hancurkan Real Sociedad, CR7 Pernah Bobol La Real 15 Gol

TRIBUNNEWS.COM - Tuan rumah Manchester United dapat menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai senjata untuk menghancurkan lawannya Real Sociedad pada partai perdana Liga Eropa grup E, Jumat (9/9/2022) dini hari nanti.

Pertandingan yang mempertemukan Manchester United vs Real Sociedad berlangsung di Old Trafford, mulai kick off pukul 02.00 WIB.

Duel seru Manchester United vs Real Sociedad dapat disaksikan live SCTV dan streaming Vidio.com.

Baca juga: Jadwal Liga Eropa Malam Ini: Manchester United On Fire, Arsenal & AS Roma Cari Pelampiasan

Penyebab Cristiano Ronaldo dijadikan senjata Manchester United tak lain mempunyai rekor mentereng ketika berhadapan dengan Real Sociedad.

Menurut catatan Transfermarkt, Cristiano Ronaldo pernah menghadapi klub berjuluk La Real sebanyak 9 pertandingan ketika masih berseragam Real Madrid.

Dalam 9 pertandingan tersebut, Ronaldo selalu sukses membawa Real Madrid mengalahkan La Real.

Tak sampai disitu, gawang La Real juga berhasil dijebol Ronaldo dengan jumlah 15 gol.

Selain sumbangsih gol, kapten Timnas Portugal tersebut menjadi kreator kemenangan dengan membuat 4 asisst.

Mewahnya stastik Ronaldo menghadapi La Real dapat dimanfaatkan Manchester United untuk mengamankan kemenangan pertama di Liga Eropa.

Ronaldo sendiri juga terlihat optimis menatap laga melawan La Real.