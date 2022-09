Begini Pengumuman Penundaan Laga Liga Premier Akhir Pekan Ini untuk Menghormati Ratu Elizabeth II

TRIBUNNEWS.COM- Liga Premier baru saja memberikan pengumuman penundaan semua laga Liga Premier yang akan digelar pada akhir pekan ini sebagai penghormatan kepada Yang Mulia Ratu Elizabeth II.

Sehingga dipastikan beberapa pertandingan Liga Premier pada akhir pekan ini tidak akan digelar sesuai jadwal.

Dalam pengumumannya di Twitter Liga Premier menyampaikan penundaan pertandingan akhir pekan ini sebagai tanda penghormatan kepada Yang Mulia Ratu Elizabeth II, pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini akan ditunda.

"Pada pertemuan pagi ini, klub Liga Premier memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Ratu Elizabeth II".

"Untuk menghormati kehidupan dan kontribusinya yang luar biasa kepada bangsa, dan sebagai tanda hormat, pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini akan ditunda, termasuk pertandingan Senin malam".

"Richard Masters, Ketua Eksekutif Liga Premier, mengatakan: “Kami dan klub kami ingin memberikan penghormatan kepada Yang Mulia jasa panjang dan tak tergoyahkan untuk negara kami".

"Sebagai ratu terlama kami, dia telah menjadi inspirasi dan meninggalkan warisan luar biasa setelah hidup penuh dedikasi".

"Ini adalah saat yang sangat menyedihkan bukan hanya bagi bangsa, tetapi juga bagi jutaan orang di seluruh dunia yang mengaguminya, dan kami bergabung bersama dengan semua orang yang berduka atas kepergiannya."

Ini selaras dengan pendekatan yang akan diambil FA dan EFL dengan kompetisi mereka akhir pekan ini.

Pembaruan lebih lanjut mengenai pertandingan Liga Premier selama masa berkabung akan diberikan pada waktunya.

Beberapa pertandingan yang akan ditunda penyelenggaraannyanya adalah laga antara Fulham vs Chelsea, Man City vs Tottenham, Leicester Vs Aston Villa, Liverpool vs Wolves, Bournemouth vs Brighton, Southampton vs Brentford, Arsenal Vs Everton, Crystal Palace Vs Man United, West Ham Vs New Castle, Leeds United Vs Nottingham Forest, serta Brighton Vs Crystal Palace.