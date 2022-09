Chelsea dan Man United Rebutan Matt Hobbs, Graham Potter Incar 2 Pemain, The Blues Sambar Rashford?

Chelsea dan Man United Rebutan Matt Hobbs, Graham Potter Incar 2 Pemain, The Blues Comot Rashford?

TRIBUNNEWS.COM - Chelsea dan Manchester United dilaporkan bersaing memperebutkan Matt Hobbs.

Dia bukanlah pemain melainkan kepala perekrutan pemain dengan posisi sebagai Head of Emerging Talent, Head of Academy Recruitment and Chief Scout dari klub Wolverhampton.

Dilaporkan, Manchester United dan Chelsea ingin meningkatkan tim rekrutmen mereka, setelah kedua klub tersebut sama-sama punya pelatih baru di awal musim baru Liga Inggris 2022 ini.

Diketahui, dua raksasa Liga Inggris Premier League tersebut telah menghabiskan banyak uang untuk membentuk skuad yang kenyataannya belum efektif sejauh ini.

Chelsea adalah klub paling banyak belanja dengan menghabiskan dana sebesar 253,79 juta poundsterling diikuti Man United yang menghabiskan 214,22 juta poundsterling (keduanya berada di kisaran hampir Rp 5 triliun).

Merujuk pada borosnya belanja pemain mereka, baik manajemen Chelsea dan Man United menilai, merekrut talent scout jempolan secara efektif dapat menghemat banyak uang di masa depan.

Menurut Football Insider, baik Manchester United dan Chelsea tertarik untuk mendatangkan kepala rekrutmen Wolves, Hobbs.

Laporan tersebut mengklaim kesepakatan dapat terjadi dalam beberapa minggu ke depan, dengan kedua klub akan bertarung untuk mendapatkan tanda tangannya.

Hobbs saat ini adalah kepala scouting dan rekrutmen di Wolves, dan tidak jelas apakah dia akan tertarik untuk bergabung dengan Chelsea atau Manchester United.