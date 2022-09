Jadwal Bola Hari Ini: Arema vs Persib, Real Madrid & Juvetus Tanding di Kandang

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap pertandingan bola hari ini, Minggu (11/9/2022).

Pada gelaran Liga 1 akan menyuguhkan laga seru antara Arema FC vs Persib Bandung pukul 15.30 WIB.

Lalu pada malam hari dari Liga Spanyol ada Real Madrid serta Liga Italia ada Juventus yang sama-sama melakoni pertandingan di kandang.

Jadwal Bola Hari Ini, Minggu (11/9/2022):

Liga 1

Pukul 15.30 WIB: Arema FC vs Persib Bandung

Pukul 20.00 WIB: Barito Putera vs Persija Jakarta

Liga Spanyol

Pukul 19.00 WIB: Real Madrid vs Mallorca

Pukul 21.15 WIB: Elche vs Athletic Bilbao

Pukul 23.30 WIB: Getafe vs Real Sociedad

Liga Italia

Pukul 17.30 WIB: Atalanta vs Cremonese

Pukul 20.00 WIB: Sassuolo vs Udinese

Pukul 20.00 WIB: Bologna vs Fiorentina

Pukul 20.00 WIB: Lecce vs Monza

Pukul 23.00 WIB: Lazio vs Verona

Pukul 01.45 WIB: Juventus vs Salernitana

Link Streaming

Liga 1 klik di sini <<<

Liga Spanyol <<<

Liga Italia <<<

(Tribunnews.com/Niken)