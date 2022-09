Jadwal BRI Liga 1 Pekan ke-10: Persis vs Bali United hingga Persija Jakarta vs Madura United

Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-10: persis vs bali united hingga persija vs madura united - Pesepak bola Persis Solo, Althaf Indie Alrizky (kanan) melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang PSIS Semarang dalam lanjutan pekan kedelapan BRI Liga 1 2022/2023 antara Persis Solo vs PSIS Semarang di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (3/9/2022) sore. Namun sayang, gol Althaf dianulir karena offside. Derbi Jateng berakhir imbang tanpa pemenang dengan skor 0-0. TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap gelaran BRI Liga 1 pekan ke-10.

Pekan ke-10 BRI Liga 1 akan dimulai besok hari Selasa (13/9/2022).

Di pekan ke-10 BRI Liga 1 akan ada beberapa laga seru seperti Persis Solo vs Bali United hingga Persija vs Madura United.

Jadwal BRI Liga 1 Pekan ke-10:

Selasa, 13 September 2022

Pukul 16.00 WIB: Bhayangkara FC vs Borneo FC

Rabu, 14 September 202

Puku; 15.30 WIB: Persita Tangerang vs PSIS Semarang

Kamis, 15 September 2022

Pukul 16.00 WIB: Persebaya vs RANS Nusantara FC

Pukul 16.00 WIB: Persikabo 1973 vs PSS Sleman

Pukul 18.15 WIB: Dewa United vs PSM Makassar

Pukul 20.30 WIB: Persis Solo vs Bali United

Jumat, 16 September 2022

Pukul 15.30 WIB: Persib Bandung vs Barito Putera

Sabtu, 17 September 2022

Pukul 16.00 WIB: Persik Kediri vs Arema

Pukul 20.30 WIB: Persija Jakarta vs Madura United

(Tribunnews.com/Niken)