Jadwal Liga Champions Matchday 2: Bayern Munchen vs Barcelona, Lewandowski Kirim Pesan untuk Mantan

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal lengkap matchday kedua Liga Champions yang mulai menggelar pertandingan, Selasa (13/9/2022) hingga Kamis (15/9/2022).

Seluruh pertandingan Liga Champions dapat disaksikan live SCTV dan via streaming Vidio.com.

Matchday kedua Liga Champions menyuguhkan sejumlah laga bertajuk reuni, termasuk pertemuan Bayern Munchen vs Barcelona dan Manchester City vs Borussia Dortmund.

Pemain depan Barcelona asal Polandia Robert Lewandowski merayakan setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola leg pertama Grup C Liga Champions antara FC Barcelona dan Viktoria Plzen, di stadion Camp Nou di Barcelona pada 7 September 2022. (Pau BARRENA / AFP)

Jadwal Liga Champions Matchday ke-2

Selasa, 13 September 2022

23.45 WIB - Viktoria Plzen vs Inter Milan

23.45 WIB - Sporting CP vs Tottenham Hotspur

Rabu, 14 September 2022

02.00 WIB - Liverpool vs Ajax

02.00 WIB - FC Porto vs Club Brugge

02.00 WIB - Bayer Leverkusen vs Atletico Madrid

02.00 WIB - Bayern Munchen vs Barcelona

02.00 WIB - Olympique Marseille vs Eintracht Frankfurt

23.45 WIB - AC Milan vs Dinamo Zagreb

23.45 WIB - Shakhtar Donetsk vs Celtic

Kamis, 15 September 2022

02.00 WIB - Rangers FC vs Napoli

02.00 WIB - Chelsea vs Salzburg

02.00 WIB - Real Madrid vs Leipzig

02.00 WIB - Manchester City vs Dortmund

02.00 WIB - Copenhagen vs Sevilla

02.00 WIB - Juventus vs Benfica

02.00 WIB - Maccabi Haifa vs Paris Saint-Germain (PSG).