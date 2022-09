Jadwal Siaran Langsung Pekan ke-10 BRI Liga 1 2022: Bhayangkara Vs Borneo, Persija Vs Madura United

TRIBUNNEWS.COM - Kompetisi BRI Liga 1 2022 telah memasuki pekan ke-10 yang menyajikan beberapa jadwal bigmatch, dimulai pada Selasa (13/9/2022).

Para suporter bisa menyaksikan laga seperti Persija Jakarta Vs Madura United dan Persita Tangerang vs PSIS Semarang, Persis Solo vs Bali United, dan laga lainnya.

Diketahui, Madura United masih memimpin di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2022 dengan koleksi 22 poin dari 9 laga.

Berikut ini jadwal lengkap pekan ke-10 Liga 1 2022:

Selasa, 13 September 2022

Bhayangkara vs Borneo FC, pukul 16.00 WIB

Rabu, 14 September 2022