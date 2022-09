Widodo C Putro Minta Pemain Bhayangkara FC Tampil Dengan Semangat Juang Tinggi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bhayangkara FC akan menjamu Borneo FC pada pertandingan pekan ke-10 Liga 1 2022/2023 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Selasa (13/9/2022) pukul 16.00 WIB.

Jelang pertandingan tersebut pelatih Bhayangkara FC, Widodo Cahyono Putro menekankan kepada para pemainnya untuk tampil all out.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kepada Awan Setho dkk. untuk bisa memaksimalkan peluang menjadi gol yang memang selama ini masih menjadi PR para pemain Bhayangkara FC.

“Bhayangkara sudah mempersiapkan dalam latihan menuju match besok yang terpenting saya berpesan kepada pemain, tampil all out karena ini home kita,” kata Widodo C Putro dalam sesi pre match conference, Senin (12/9/2022).

“Dan tentunya dengan semangat juang yang tinggi dan bermain yang cerdas dan setiap peluang sekecil apapun harus kita maksimalkan menjadi gol,” sambungnya.

Sementara itu, pemain tengah Bhayangkara FC, Wahyu Subo Seto bertekad untuk bisa membawa timnya meraih hasil positif pada laga esok.

Ia dan para pemain lainnya pun sudah siap untuk menerapkan strategi khusus yang diberikan oleh Widodo C Putro.

“Saya sebagai pemain sudah siap untuk pertandingan besok dan kami juga sudah siap menerapkan materi apa yang sudah diberi oleh pelatih,” kata Subo.

Hasil kemenangan sejatinya akan membuat Bhayangkara FC yang kini berada di peringkat ke-14 menjauh dari zona degradasi.

Sementara itu, Borneo FC yang kini berada di peringkat kelima datang dengan mengusung mencuri poin. Pasalnya tim berjuluk Pesut Etam itu belum mampu meraih kemenangan di dua laga terakhir.