Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini: Liverpool vs Ajax, Bayern vs Barcelona

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini Selasa (13/9/2022) hingga Kamis (15/9/2022) WIB.

Matchday kedua Liga Champions menyajikan laga-laga bigmatch seperti Liverpool vs Ajax, Bayern Munchen vs Barcelona, hingga Manchester City vs Borussia Dortmund.

Seluruh laga Liga Champions dapat disaksikan lewat siaran langsung televisi SCTV dan melalui live streaming Vidio.com.

>>> Link di sini <<<

Aksi Khvicha Kvaratskhelia dalam pertandingan sepak bola leg pertama Grup A Liga Champions UEFA antara SSC Napoli dan Liverpool FC di Stadion Diego Armando Maradona di Naples pada 7 September 2022. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Baca juga: Liga Champions- Daftar 6 Duel Bayern Muenchen Vs Barcelona di Allianz Arena, Barca Tak Pernah Menang

Jadwal Liga Champions Matchday ke-2

Selasa, 13 September 2022

23.45 WIB - Viktoria Plzen vs Inter Milan

23.45 WIB - Sporting CP vs Tottenham Hotspur

Rabu, 14 September 2022

02.00 WIB - Liverpool vs Ajax

02.00 WIB - FC Porto vs Club Brugge

02.00 WIB - Bayer Leverkusen vs Atletico Madrid

02.00 WIB - Bayern Munchen vs Barcelona

02.00 WIB - Olympique Marseille vs Eintracht Frankfurt

23.45 WIB - AC Milan vs Dinamo Zagreb

23.45 WIB - Shakhtar Donetsk vs Celtic

Kamis, 15 September 2022

02.00 WIB - Rangers FC vs Napoli

02.00 WIB - Chelsea vs Salzburg

02.00 WIB - Real Madrid vs Leipzig

02.00 WIB - Manchester City vs Dortmund

02.00 WIB - Copenhagen vs Sevilla

02.00 WIB - Juventus vs Benfica

02.00 WIB - Maccabi Haifa vs Paris Saint-Germain (PSG).

Preview Bayern Munchen vs Barcelona

Barcelona bakal tampil full team dalam lawatan mereka ke Jerman.

Bahkan, di laga sebelumnya, Xavi sengaja melakukan rotasi dengan mengistirahatkan pemain andalannya seperti Pedri, Lewandowski, Dembele, hingga Kounde.

Nama-nama yang disebutkan di atas diprediksi bakal tampil dari menit awal menghadapi Bayern Munchen.

Di lini belakang, Kounde bakal tampil sebagai full back kanan ditemani oleh Ronald Araujo dan Eric Garcia yang bermain sebagai stopper.

Pada fullback kiri, sang wonderkid, Alejando Balde bakal dipercaya Xavi berkat penampilan impresifnya di laga-laga sebelumnya.

Di lini tengah, Pedri bakal bermain bersama Gavi dan Busquets untuk mengatur tempo serangan Blaugrana sekaligus memberi kreativitas pada lini tengah.

Frenkie De Jong dan Franck Kessie dapat dimasukkan kala salah satu dari mereka mengalami kebuntuan.

Terakhir di trio lini depan, Robert Lewandowski yang bermain sebagai penyerang tengah bakal ditopang oleh Ousmane Dembele dan Ansu Fati yang bermain di winger kanan dan kiri.

Dengan skuad semewah itu dan penampilan elite mereka di awal musim, mengindikasikan bahwa Blaugarana siap membalaskan dendam mereka setelah di tiga laga terakhir melawan Munchen selalu mengalami kekalahan mencolok.

Sedangkan di kubu tuan rumah, Bayern Munchen, mereka masih belum dapat diperkuat oleh dua pemain mereka, Bouna Sarr dan Kingsley Coman.

Pelatih kepala Bayern Munich Jerman Julian Nagelsmann menghadiri sesi pelatihan di Munich, Jerman selatan pada 7 Desember 2021, menjelang pertandingan sepak bola Grup E Liga Champions UEFA FC Bayern Munich vs FC Barcelona. (Christof STACHE / AFP)

Keduanya masih mengalami cedera dan menjalani pemulian bersama tim medis Die Rotten.

Namun, Julian Nagelsmann memiliki skuad elite untuk menambal kedua pemain yang berposisi sebagai fullback kanan dan winger tersebut.

Dengan pakem 4-2-3-1, empat bek sejajar bakal ia percayakan kepada Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, De Ligt, dan Alphonso Davies.

pada lini tengah, Joshua Kimmich dan Marcel Sabitzer bakal berperan sebagai gelandang bertahan untuk menobah Thomas Muller yang bermain free role.

Di trio lini depan, Sadio Mane kembali bakal dipercaya sebagai penyerang tengah yang mobile bergerak ke tengah maupun kiri untuk memberi ruang kepada Muller yang rajin masuk ke kotak 16.

Serge Gnabry dan Leroy Sane yang memiliki kecepatan bakal mengisi winger kanan dan kiri Die Rotten.

Prediksi Susunan Pemain:

Bayern Munchen (4-2-3-1)

Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Muller, Sane; Mane.

Barcelona (4-3-3)

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Garcia, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Ansu, Lewandowski, Dembele.

(Tribunnews.com/Deivor)