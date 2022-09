Resmi Kembali Digelar! Berikut Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: Arsenal & Man City Bertandang

TRIBUNNEWS.COM - Liga Inggris 2022/2023 bakal kembali di pekan ini setelah minggu lalu sempat ditunda akibat meninggalnya Ratu Elizabeth II.

Wafatnya Ratu Elizabeth II membuat Britania Raya memasuki period of mourning yang memaksa seluruh event olahraga di sana harus ditunda termasuk Liga Inggris.

Kini, setelah ditunda selama satu pekan, Liga Inggris akan kembali digelar pada akhir pekan ini.

Baca juga: Chelsea vs Liverpool Resmi Ditunda, Debut Graham Potter bareng The Blues di Liga Inggris Mundur Lagi

Logo Liga Inggris (MIRROR.CO.UK)

FA mengonfirmasi seluruh kompetisi bakal kembali dilaksanakan dari Liga Inggris, Championship, hingga FA Cup.

Laga bakal dilanjutkan sebagai bentuk penghargaan kepada Ratu Elizabeth II yang telah memimpin Britania Raya selama 70 tahun lamanya.

Setiap tim yang bertanding akan memberi penghormatan khusus terhadap Ratu Elizabeth II termasuk mengenakan pita hitam di bahu pemain.

Meski resmi dilanjutkan, namun hanya ada tujuh dari 10 pertandingan yang bakal digelar.

Tiga laga lainnya yang mempertemukan Chelsea vs Liverpool, Manchester United vs Leeds United, dan Brighton vs Crystal Palace terpaksa ditunda.

Penundaan tersebut dilakukan dengan alasan proses panjang pemakan Ratu Elizabeth II.

Berikut Jadwal Liga Inggris Pekan Ini:

Sabtu, (17/9/2022)

02.00 WIB - Aston Villa vs Southampton

02.00 WIB - Nottingham Forest vs Fulham

18.30 WIB - Wolves vs Manchester City

21.00 WIB - Newcastle vs Bournemouth

23.30 WIB - Tottenham vs Leicester

Minggu, (18/9/2022)

18.00 WIB- Brentford vs Arsenal

20.15 WIB - Everton vs West Ham

(Tribunnews.com/Deivor)