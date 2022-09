Jadwal Bola Malam Ini Live TV - Persis Solo, Persebaya Surabaya, hingga MU di Liga Eropa

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal sepak bola malam ini terhampar dari BRI Liga 1 2022 dan Liga Eropa yang memasuki pekan kedua di fase grup, Kamis (15/9/2022) hingga Jumat (16/9/2022) dini hari WIB.

Pertandingan BRI Liga 1 2022 maupun Liga Eropa dapat Anda saksikan live tv Indosiar, SCTV, maupun streaming Vidio.com.

BRI Liga 1 2022 pekan ke-10 hari ini menghadirkan empat laga, yakni Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC, Persikabo 1973 vs PSS Sleman, Dewa United vs PSM Makassar dan Persis Solo vs Bali United.

Sedangkan Liga Eropa menyuguhkan sejumlah laga menarik, termasuk konsistensi Manchester United (MU) yang diuji Sheriff Tiraspol.

Jadwal Bola Malam ini (kolase tribunnews)

Jadwal Bola Malam Ini

BRI Liga 1 2022 Pekan 10

Kamis, 15 September 2022

16.00 WIB: Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara (Indosiar, Vidio)

16.00 WIB: Persikabo 1973 vs PSS Sleman - (Vidio)

18.15 WIB: Dewa United vs PSM Makassar - (Vidio)