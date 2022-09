Sheriff vs Manchester United di Liga Eropa: Tekad Fred Bawa Setan Merah Petik Kemenangan Perdana

AFP/PAUL ELLIS

Fred bidik kemenangan untuk setan merah saat Sheriff vs Man United - Gelandang Manchester United asal Brasil, Fred, merayakan mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Crystal Palace di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 5 Desember 2021. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE.