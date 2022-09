AC Milan vs Napoli, Prediksi, Head to Head, dan Statistik: Rossoneri Mesti Hentikan Anomali Kandang

MIGUEL MEDINA / AFP

Para pemain AC Milan merayakan gol pembuka pada pertandingan Grup E Liga Champions UEFA melawan Dinamo Zagreb di stadion San Siro di Milan pada 14 September 2022. Laga pekan ketujuh Serie A Liga Italia 2022 akan menyuguhkan laga sengit antara dua tim papan atas saat ini, AC Milan vs Napoli. Pertandingan AC Milan vs Napoli akan berlangsung di Stadion San Siro, Milan, Italia, Senin (19/9/2022) dini hari, kick-off pukul 01.45 WIB. Akses ulasan lengkap AC Milan vs Napoli melalui artikel ini.