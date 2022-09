Jadwal Liga Inggris Pekan ke-9: Arsenal vs Tottenham hingga Derbi Manchester Bakal Tersaji

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap Liga Inggris pekan ke-9 yang bakal dimulai pada tanggal 1 Oktober 2022 mendatang.

Bakal ada laga seru yang digelar pada pekan ke sembilan Liga Inggris yaitu antara Arsenal vs Tottenham Hotspur.

Laga bertajuk Derbi London Utara itu bakal dimulai pada hari Sabtu (1/10/2022) pukul 18.30 WIB di Stadion Emirates.

Kemudian ada laga tak kalah seru yaitu antara Manchester City melawan Manchester United.

Keseruan dari laga bertajuk Derbi Manchester itu akan digelar di Stadion Etihad pada hari Minggu (2/10/2022) mulai pukul 20.00 WIB.

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-9:

Sabtu, 1 Oktober 2022

Pukul 18.30 WIB: Arsenal vs Tottenham Hotspur

Pukul 21.00 WIB: Liverpool vs Brighton

Pukul 21.00 WIB: Fullham vs Newcastle

Pukul 21.00 WIB: Southampton vs Everton

Pukul 21.00 WIB: Crystal Palace vs Chelsea

Pukul 21.00 WIB: Bournemouth vs Brentford

Pukul 23.30 WIB: West Ham vs Wolves

Minggu, 2 Oktober 2022

Pukul 20.00 WIB: Manchester City vs Mancester United

Pukul 22.30 WIB: Leeds United vs Aston Villa

Selasa, 4 Oktober 2022

Pukul 02.00 WIB: Leicester City vs Nottm Forest

