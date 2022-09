Jadwal UEFA Nations League malam ini, Italia vs Inggris & Jerman vs Hungaria - (Dari Atas-Kiri) Bek Italia Giorgio Chiellini, Bek Italia Emerson, Gelandang Italia Federico Chiesa, Penyerang Italia Ciro Immobile, Kiper Italia Gianluigi Donnarumma, Bek Italia Leonardo Bonucci, (Dari Bawah-Kiri) Bek Italia Giovanni Di Lorenzo, Gelandang Italia Nicolo Barella, gelandang Italia Marco Verratti, penyerang Italia Lorenzo Insigne, dan gelandang Italia Jorginho berfoto bersama sebelum dimulainya pertandingan sepak bola semifinal UEFA EURO 2020 antara Italia dan Spanyol di Stadion Wembley di London pada 6 Juli 2021.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal pertandingan UEFA Nations League malam ini yang bakal digelar pada hari Jumat (23/9/2022) hingga Sabtu (24/9/2022) dini hari WIB.

Laga seru yang bakal tersaji pada gelaran UEFA Nations League yaitu Jerman vs Hungaria yang bakal dihelat di Stadion Red Bull Arena, Sabtu (24/9/2022) pukul 01.45 WIB/

Pada waktu bersamaan, ada laga tak kalah seru yang mempertemukan Italia kontra Inggris yang akan berlangsung di Stadion San Siro, Italia.

Jadwal UEFA Nations League:

Jumat, 23 September 2022

Pukul 23.00 WIB: Estonia vs Malta

Pukul 23.00 WIB: Georgia vs Makedonia Selatan

Sabtu, 24 September 2022

Pukul 01.45 WIB: Jerman vs Hungaria

Pukul 01.45 WIB: Finladia vs Romania

Pukul 01.45 WIB: Bosnia vs Montenegro

Pukul 01.45 WIB: Bulgaria vs Gibraltar

Pukul 01.45 WIB: Italia vs Inggris

(Tribunnews.com/Niken)