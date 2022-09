Jadwal Liga Inggris Pekan Kesembilan: Arsenal vs Tottenham, Liverpool vs Brighton hingga City vs MU

Striker Manchester United, Marcus Rashford (tengah) merayakan gol dengan rekan satu timnya. Jadwal Liga Inggris yang telah memasuki pekan kesembilan menyajikan partai Arsenal vs Tottenham, Liverpool vs Brighton hingga City vs MU.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Inggris memasuki pekan kesembilan yang dimulai pada Sabtu (1/10/2022) hingga Selasa (4/10/9/2022) mendatang.

Pada jadwal pekan kesembilan Liga Inggris menyajikan sejumlah pertandingan big match yang mempertemukan tim-tim besar.

Di antaranya ada Arsenal vs Tottenham Hotspur, Liverpool vs Brighton and Hove Albion hingga Manchester City vs Manchester United.

Berikut Jadwal Liga Inggris Pekan Kesembilan:

Sabtu, 1 Oktober 2022

Pukul 18.30 WIB: Arsenal vs Tottenham Hotspur

Pukul 21.00 WIB: Liverpool vs Brighton

Pukul 21.00 WIB: Fullham vs Newcastle

Pukul 21.00 WIB: Southampton vs Everton

Pukul 21.00 WIB: Crystal Palace vs Chelsea

Pukul 21.00 WIB: Bournemouth vs Brentford

Pukul 23.30 WIB: West Ham vs Wolves

Minggu, 2 Oktober 2022

Pukul 20.00 WIB: Manchester City vs Manchester United

Pukul 22.30 WIB: Leeds United vs Aston Villa

Selasa, 4 Oktober 2022

Pukul 02.00 WIB: Leicester City vs Nottm Forest