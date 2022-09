Cetak Brace di Laga Portugal vs Ceko, Diogo Dalot Dijuluki Pitbull Kecil oleh Cristiano Ronaldo

Bek Portugal AC Milan Diogo Dalot merayakan setelah mencetak gol dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia Hellas Verona vs AC Milan bermain secara tertutup di Stadion Marcantonio Bentegodi di Verona pada 7 Maret 2021. Berhasil cetak dua gol di laga Portugal vs Ceko, Diogo Dalot mendapat julukan pitbull kecil dari rekannya di Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. MARCO BERTORELLO / AFP

TRIBUNNEWS.COM - Diogo Dalot mendapat julukan pitbull kecil dari rekannya di Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo.

Julukan pitbull kecil didapatkan Diogo Dalot dari Cristiano Ronaldo sesuai laga Portugal vs Ceko, Minggu (25/9/2022).

Pastinya, julukan Diogo Dalot yang diberikan oleh Cristiano Ronaldo tersebut bukan tanpa alasan.

Bek Manchester United asal Portugal, Diogo Dalot bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam pada laga lanjutan Liga Inggris antara Manchester United melawan Tottenham Hotspur di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris barat laut, Minggu (13/3/2022) dini hari WIB.

Diketahui, Diogo Dalot berhasil keluar sebagai man of the match pada laga Portugal vs Ceko, Minggu (25/9/2022), dikutip dari sportskeeda.com, Senin (26/9/2022).

Portugal berhasil menang atas Ceko dengan skor 4-0.

Diogo Dalot Dijuluki Pitbull Kecil

Diogo Dalot berhasil mencetak dua gol pada laga Portugal vs Ceko, Minggu (25/9/2022).

Pada menit ke-33, Diogo berhasil membuka keunggulan bagi Portugal.

Bek kanan Manchester United tersebut berhasil memanfaatkan umpan silang Rafael Leao.

Kemudian, gol kedua Diego berhasil ia cetak pada menit ke-52.