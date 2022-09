Eric Cantona Masih Setia Gunakan Ponsel Nokia Jadul, Kebanyakan Orang Sudah Tidak Lagi Memakainya

TRIBUNNEWS.COM- Ikon Manchester United, Eric Cantona masih membawa ponsel Nokia lama atau Nokia jadul.

Eric Cantona tetap memakai ponsel Nokia lama yang sama dengan yang lama dimilikinya.

Eric Cantona masih menggunakan ponsel Nokia lama yang kebanyakan orang telah meninggalkannya beberapa dekade yang lalu.

Ikon Manchester United Eric Cantona masih membawa ponsel Nokia lama.

Ponsel Nokia yang dia pakai ketika dia pensiun dari sepak bola, meskipun itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu!

Eric Cantona keren, tidak ada duanya, tapi seleranya pada ponsel tampaknya Cantona punya selera yang unik.

Legenda Manchester United telah banyak berubah sejak dia gantung sepatu pada tahun 1997.

Dia tidak lagi memakai kaus Setan Merah, tapi telepon Nokia tetap masih serupa yang dipakai olehnya beberapa puluh tahun lalu.

Ilustrasi Nokia 3310 (IST)

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan The Athletic, terungkap bahwa pria Prancis yang ikonik itu masih membawa jenis handset kuno yang sama yang sebagian besar dari kita buang beberapa dekade lalu. Eric klasik.

Cantona juga mengklaim dia akan berhenti mendukung Manchester United dan berhenti dari sepak bola selamanya jika klub "menjual jiwanya" dengan pindah ke stadion baru dengan nama sponsor, seperti Arsenal atau Bayern Munich.

"Perjalanan adalah tentang masuk ke dalam gairah sepak bola, memahami kisah sebuah klub, bagaimana sepak bola digunakan, lalu bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Kami berbicara tentang stadion sepak bola favorit saya sebelumnya, tetapi sekarang semua stadion disebut Emirates atau Allianz," kata Cantona.

“Stadion-stadion ini kehilangan jiwa dan sejarah klub, seperti Arsenal dan West Ham. Saya bermain di stadion-stadion lama itu, seperti Highbury dan Upton Park. Saya berbicara dengan beberapa penggemar Arsenal dan mereka membenci stadion (baru) ini. jiwa klub mereka".

“Untungnya, Old Trafford masih Old Trafford. Anfield tetaplah Anfield. Tapi bisakah Anda membayangkan Old Trafford menjadi stadion baru yang disebut dengan sebuah merek? Jika suatu hari mereka melakukan itu, saya minta maaf tetapi saya bukan penggemar United lagi. Dan saya berhenti dari sepak bola selamanya!"

"Tapi tolong, jangan sebut stadion ini Nestle, atau Amazon, tolong. Old Trafford adalah Old Trafford."

Cantona membuat lebih dari 180 penampilan untuk United dalam periode lima tahun di Old Trafford, mencetak 82 gol dan membantu membawa klub meraih empat gelar Liga Premier dan dua kemenangan Piala FA.