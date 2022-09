Jadwal Liga Spanyol Pekan 7: Benzema Comeback, Real Madrid Siap Jungkalkan Osasuna

TRIBUNNEWS.COM - Kompetisi Liga Spanyol telah memasuki pekan ketujuh yang dimulai pada Sabtu (1/10/2022) hingga Selasa (4/10/2022) mendatang.

Pada pekan ketujuh Liga Spanyol, Real Madrid akan kembali diperkuat striker andalannya Karim Benzema.

Real Madrid dijadwalkan menghadapi tamunya Osasuna yang kini berada di lima besar klasemen Liga Spanyol.

Beralih ke partai lainnya, Barcelona akan menyambangi markas tim papan tengah Mallorca.

Hasil dari laga Real Madrid dan Barcelona merupakan yang paling dinantikan karena keduanya bersaing gelar.

Posisi klasemen Real Madrid lebih baik ketimbang Barcelona yang berada di peringkat kedua.

Pasukan Xavi Hernandez tertinggal 2 angka di belakang Real Madrid yang memimpin klasemen Liga Spanyol dengan 18 poin.

Berikut Jadwal Liga Spanyol Pekan Ketujuh

Sabtu, 1 Oktober 2022

Pukul 02:00 WIB - Athletic Bilbao vs Almeria

Pukul 19:00 WIB - Cadiz vs Villarreal

Pukul 21:15 WIB - Getafe vs Real Valladolid

Pukul 23:30 WIB - Sevilla vs Atletico Madrid