iTmnas Uni Emirat Arab U-17 Anggap Indonesia Lawan Terberat Kata Alberto Gonzales

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Pelatih Timnas Uni Emirat Arab U-17, Alberto Gonzales nampaknya tak ingin kehilangan momentum dalam melakoni Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Untuk itu, Gonzales pun menekankan untuk anak didiknya bermain layaknya menjalani laga final di setiap pertandingan kualifikasi ini.

"Dari sisi kami, ini yang saya katakan ke pemain. Semua laga penting dan kami menganggap semua laga itu seperti final," ujar Gonzales saat konferensi pers di Bogor, Jumat (30/9/2022).

"Jadi kami harus berproses setahap demi setahap. Pertandingan final pertama kami besok lawan Guam. Setalah itu baru Palestina baru Indonesia dan Malaysia. Semua penting. Kami perlu tiga poin dari setiap pertandingan," lanjutnya.

Bicara soal peta kekuatan, sejatinya Gonzales memukul rata semua lawannya di grup B yaitu, Palestina, Guam, Malaysia, dan Indonesia.

Kendati demikian, pelatih asal Brasil itu menilai Indonesia menjadi lawann terberatnya karena akan tampil sebagai tuan rumah.

"Tentu saja Indonesia karena main di Indonesia. Mereka (Indonesia) host. Tapi dari sisi kami, ini yang saya katakan ke pemain, semua tim sama," tegas Gonzales.

Senada dengan sang pelatih katakan, pemain Timnas UEA U-17, Abdalla Ahmed mengatakan, Indonesia merupakan tim yang kuat.

Menurut Ahmed, skuad Garuda Muda itu dihuni oleh pemain yang memiliki stamina bagus serta lincah saat bermain.

"Saya pikir Indonesia itu tim kuat. Seperti kata staf tim kepada kami, pemain Indonesia kuat dan memiliki stamina yang bagus, mereka juga tak berhenti. Tapi kami siap menghadapi mereka," ungkap Ahmed dihadapan awak media.

Timnas UEA akan membuka laga kualifikasi dengan menghadapi Guam, yang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/10/2022).

Jadwal Pertandingan Uni Emirat Arab U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17

UEA U-17 vs Palestina U-17, Senin (3/10/2022)

Indonesia U-17 vs UEA U-17, Rabu (5/10/2022)

Malaysia U-17 vs UEA U-1I, Jumat (7/10/2022)