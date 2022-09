Jadwal Liga Italia Pekan ke-8: AS Roma vs Inter Milan, AC Milan vs Empoli

Jadwal Liga Italia pekan ke-8, Inter Milan vs AS Roma, Empoli vs AS Roma - Penyerang AS Roma asal Argentina Paulo Dybala (bakc) merayakan gol pertama timnya bersama rekan-rekan setimnya dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Empoli dan As Roma di stadion Carlo Castellani di Empoli, pada 12 September 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap Liga Italia pada pekan ke-8 yang bakal menyuguhkan beberapa laga seru.

Laga bertajuk big match di Liga Italia pekan ke-8 nanti ada Inter Milan vs AS Roma dijadwalkan pada hari Sabtu (1/10/2022) pukul 23.00 WIB di Stadion San Siro.

Kemudian ada laga tak kalah seru yang bakal berlangsung di Stadion Carlo Castellani yakni antara Empoli vs AS Roma, Minggu (2/10/2022) 01.45 WIB.

Jadwal Liga Italia Pekan ke-8:

Sabtu, 1 Oktober 2022

Pukul 20.00 WIB: Napoli vs Torino

Pukul 23.00 WIB: Inter Milan vs AS Roma

Minggu, 2 Oktober 2022

Pukul 01.45 WIB: Empoli vs AC Milan

Pukul 17.30 WIB: Lazio vs Spezia

Pukul 20.00 WIB: Sassuolo vs Salernitana

Pukul 20.00 WIB: Lecce vs Cremonese

Pukul 20.00 WIB: Sampdoria vs Monza

Pukul 23.00 WIB: Atalanta vs Fiorentina

Senin, 3 Oktober 2022

Pukul 01.45 WIB: Juventus vs Bologna

Selasa, 4 Oktober 2022

Pukul 01.45 WIB: Verona vs Udinese

(Tribunnews.com/Niken)