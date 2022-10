Man United Hina Ronaldo Saat Dilumat 3-6 Man City, Casemiro Jadi Sorotan, Haaland Memang Monster

TRIBUNNEWS.COM - Manchester United dianggap melakukan penghinaan luar biasa terhadap Cristiano Ronaldo saat MU dilumat Manchester City.

Pada laga derby Manchester City vs Manchester United di Etihad Stadium, Minggu (2/10/2022) malam WIB, tuan rumah menang telak 6-3.

Pada laga itu, pelatih Manchester United, Erik Ten Hag sama sekali tak memainkan Cristiano Ronaldo.

Keputusan Erik Ten Hag itu mendapat sorotan dari pemain legendaris Manchester United, Roy Keane.

Keane menilai, Manchester United sudah secara luar biasa menghina Cristiano Ronaldo dengan menjadikannya terus-terusan menjadi penghangat bangku cadangan.

"Manchester United have shown nothing but disrespect to Ronaldo (Manchester United tak menunjukkan apapun kecuali pernghinaan kepada Ronaldo," ujar Roy Keane dilansir Sky Sports.

Roy Keane menyarankan agar Manchester United bersedia melepas peraih lima kali Ballon d'Or itu pada jendela transfer mendatang ketimbang mendiamkannya di bangku cadangan.

Selain keputusan mencadangkan Cristiano Ronaldo, setali tiga uang, Erik Ten Hag juga mendapat kritik pedas karena mencadangkan pemain anyar mereka Casemiro.

Casemiro yang dibeli dari Real Madrid pada laga itu baru dimainkan pada menit ke-59, menggantikan Scott McTominay.