Jadwal Laga Liga Champions Malam Ini, Internazionale vs Barcelona, Eintracht Frankfurt vs Spurs

TRIBUNNEWS.COM- Ada beberapa pertandingan Liga Champions yang digelar pada malam ini, Selasa (5/10/2022) dan Rabu (5/10/2022) dini hari.

Pertandingan Liga Champions ini adalah laga ke-3 di fase grup.

Ada 8 pertandingan Liga Champions yang digelar mulai dari 2 laga pada pukul 23:45 hingga

Bayern Muenchen vs Viktoria Plzeň dan Olympique Marseille vs Sporting CP yang digelar pada pukul 23:45 WIB malam ini.

Berikutnya ada 6 laga yang digelar pada pukul 02:00 WIB.

yaitu laga Liverpool vs Rangers, Ajax vs Napoli, Porto vs Bayer Leverkusen, Club Brugge vs Atlético Madrid, Internazionale vs Barcelona, dan Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur.

Pertandingan akan disiarkan secara langsung lewat siarang streaming di Vidio.

Selasa (4/10/2022)

Jam Pertandingan Liga Champions

23:45 Bayern Muenchen vs Viktoria Plzeň

23:45 Olympique Marseille vs Sporting CP

Rabu (5/10/2022)

02:00 Liverpool vs Rangers

02:00 Ajax vs Napoli

02:00 Porto vs Bayer Leverkusen

02:00 Club Brugge vs Atlético Madrid

02:00 Internazionale vs Barcelona

02:00 Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur