Pemain Timnas futsal Indonesia, Syauqi Saud. Pada laga perempatfinal Piala Futsal Asia 2022 Indonesia vs Jepang, Syauqi mendapat sorotan karena aksi fairplay.

Sosok Syauqi Saud, Flank Timnas Futsal Indonesia yang Dianggap Terlalu Baik ke Jepang di Piala Asia Futsal 2022

TRIBUNNEWS.COM - Aksi fair play pemain Timnas Futsal Indonesia, Syauqi Saud di laga perempatfinal Piala Asia Futsal 2022 mendapat sorotan.

Pada laga itu, Timnas Futsal Indonesia kalah terhormat 2-3 dari Jepang, memberikan perlawanan luar biasa hingga detik terakhir.

Perlu dicatat, Timnas Futsal Jepang, raksasa nomor dua di Asia setelah Iran, sempat tertinggal duluan dari Timnas Futsal Indonesia sebelum akhirnya 'beruntung' bisa comeback, termasuk berkat aksi sportif dari Syauqi Saud.

Aksi Syauqi Saud yang menjadi sorotan itu terjadi pada menit ke-35, dalam situasi Timnas Futsal Indonesia tertinggal 1-2.

Kebobolan dua gol secara cepat, Timnas Futsal Indonesia mulai menekan dan dalam sebuah serangan mampu menciptakan peluang lewat sebuah tembakan.

Shoot keras itu diblok seorang pemain Jepang yang kemudian tampak tergeletak di lapangan.

Meski rekannya terjatuh di lapangan, para pemain Timnas Futsal Jepang tetap meneruskan serangan cepat. Hanya serangan bisa dibendung dan berbalik menjadi counter attack bagia Indonesia.

Bola yang berada dalam penguasaan Syauqi Saud Lubis membuat Timnas Futsal Indonesia berada dalam situasi two on one (2vs1) saat menyerang balik dan tinggal berhadapan dengan kiper.

Hanya, Syauqi Saud Lubis memilih untuk membuang bola karena melihat lawan terjatuh.