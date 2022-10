Jadwal Liga Inggris Pekan ke-10: Manchester City vs Southampton, Arsenal vs Liverpool

Jadwal Liga Inggris pekan ke-10, Arsenal vs Liverpool, Manchester City vs Southampton - Pemain Arsenal merayakan setelah kiper Tottenham Hotspur asal Prancis Hugo Lloris gagal menyelamatkan tembakan dari pemain tengah Arsenal asal Ghana Thomas Partey saat pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Arsenal dan Tottenham Hotspur di Stadion Emirates di London pada 1 Oktober 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-10 yang akan menyuguhkan pertandingan seru di akhir pekan.

Seperti misalnya Manchester City yang akan menantang Southampton, Sabtu (8/10/2022) pukul 21.00 WIB.

Lalu, ada laga Big Match yang paling ditunggu antara Arsenal vs Liverpool.

Duel Arsenal vs Liverpool dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Emirates, Minggu (9/10/2022) pukul 22.30 WIB.

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-10:

Sabtu, 8 Oktober 2022

Pukul 21.00 WIB: Newcastle United vs Brentford

Pukul 21.00 WIB: Bournemouth vs Leicester City

Pukul 21.00 WIB: Manchester City vs Southampton

Pukul 21.00 WIB: Chelsea vs Wolves

Pukul 23.30 WIB: Brighton vs Tottenham

Minggu, 9 Oktober 2022

Pukul 20.00 WIB: West Ham vs Fulham

Pukul 20.00 WIB: Crystal Palace vs Leeds United

Pukul 22.30 WIB: Arsenal vs Liverpool

Senin, 10 Oktober 2022

Pukul 01.00 WIB: Everton vs Manchester United

Selasa, 11 Oktober 2022

Pukul 02.00 WIB: Nottingham Forest vs Aston Villa

(Tribunnews.com/Niken)