Jadwal Liga Italia Pekan Kesembilan: AC Milan vs Juventus, Napoli & Inter Milan Main Tandang

Jadwal Liga Italia Pekan kesembilan hadirkan big match AC Milan vs Juventus - Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic meninggalkan lapangan untuk digantikan oleh Olivier Giroud (ke-2) selama pertandingan Serie A melawan Juventus pada 23 Januari 2022 di stadion San Siro di Milan.

TRIBUNNEWS.COM - Pertandingan Liga Italia memasuki pekan sembilan yang mulai menggelar pertandingan, Sabtu (8/10/2022) hingga Selasa (11/10/2022) dini hari WIB.

Jadwal pertandingan Liga Italia giornata sembilan menyuguhkan laga menarik, termasuk partai grande partita yang mempertemukan AC Milan vs Juventus.

Pecinta Serie A Liga Italia juga bisa menyaksikan upaya Inter Milan, Napoli hingga AS Roma meraup tiga poin live beIN Sports maupun via streaming Vision Plus dan Vidio.com.

Jadwal Liga Italia Pekan Kesembilan

Sabtu, 8 Oktober

Pukul 20.00 WIB - Sassuolo vs Inter Milan

Pukul 23.00 WIB - AC Milan vs Juventus

Minggu, 9 Oktober

Pukul 01.45 WIB - Bologna vs Sampdoria

Pukul 17.30 WIB - Torino vs Empoli