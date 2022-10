Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: Menanti Duel Arsenal vs Liverpool, Chelsea Main Kandang

TRIBUNNEWS.COM - Pekan ke-10 Liga Inggris bakal digelar di pekan ini, mulai 8 hingga 11 Oktober 2022.

Pekan ke-10 Liga Inggris dibuka penampilan dua tim raksasa, Manchester City dan Chelsea, Sabtu (8/10/2022) malam WIB.

Manchester City akan meladeni perlawanan Southampton di Etihad Stadium.

Gelandang Inggris Manchester City Phil Foden merayakan mencetak gol keempat timnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester City dan Manchester United di Stadion Etihad di Manchester, barat laut Inggris, pada 2 Oktober 2022. (Lindsey Parnaby / AFP)

Sedangkan Chelsea bakal ditantang Wolves di kandangnya sendiri, Stamford Bridge.

Sehari berselang, partai big match mempertemukan Arsenal vs Liverpool, Minggu (9/10/2022)

Duel The Gunners vs The Reds bakal digelar di markas milik Arsenal, Emirates Stadium.

Kedua kubu jelas bernafsu untuk meraih kemenangan.

Arsenal guna menjaga posisi mereka di puncak klasemen Liga Inggris.

Sedangkan Liverpool membutuhkan 3 angka untuk memperbaiki peringkat mereka di Liga Inggris yang saat ini terdampar di posisi 9.

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-10: