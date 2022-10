Timnas U-17 Indonesia vs Malaysia, Bima Sakti Nothing To Lose, Garuda Incar Seri di Laga Penentuan?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia akan melakoni laga penentuan dalam Kualifikasi Piala Asai U-17 2023.

Sang penantang di laga penentu itu tak lain adalah negara tetangga, Malaysia.

Penentuan juara Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 akan tersaji di Stadion Pakansari, Minggu (9/10/2022) pukul 20.00 WIB.

Baca juga: Timnas U-17 Indonesia vs Malaysia, Bima Tak Risau Tanpa Iqbal, Pelatih Lawan Akui Garuda Lebih Kuat

Baca juga: Skenario Kelolosan Timnas U-17 Indonesia ke Piala Asia U-17 2023, Bima: Jangan Tergantung Tim Lain

Sejatinya, skuad asuhan Bima Sakti itu hanya butuh hasil imbang saat meladeni perlawanan Harimau Malaya untuk bisa lolos ke ajang Piala Asia U-17.

Kendati demikian, pelatih berusia 46 tahun itu tak ingin berpangku tangan, ia tetap menginstruksikan anak didiknya untuk tetap tampil maksimal.

Meski begitu, Bima Sakti mengisyaratkan akan melalukan rotasi dengan memainkan sejumlah pemain yang selama ini kurang mendapat menit bermain.

Baca juga: Kenapa Gol Palestina dari Penalti ke Gawang Timnas U-17 Indonesia Dianulir Wasit? Ini Penjelasannya

Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia berebut bola dengan pemain Timnas Palestina saat laga Grup B kualifikasi Piala Asia U-17 2023 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/10/2022). Indonesia unggul 2-0 dari Palestina, Hasil ini membawa Indonesia kembali ke puncak klasemen Grup B Kualifikasi Piala Asia U17 2023. Mereka memimpin klasemen Grup B dengan koleksi sembilan poin dari tiga laga. Mereka unggul dua angka atas pesaing terdekat, Malaysia, yang membayangi di peringkat kedua. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

"Besok kami akan tampilkan yang terbaik. Untuk materi pemain yang turun kita akan lihat, ada beberapa pemain yang saya kasih kesempatan, tapi kita gak lepas gak mau kalah. pertandingan terakhir kita maksimal tidak mau kalah," ujar Bima Sakti.

Menghadapi laga penuh gengsi di partai penentu, Bima Sakti mengaku tak terpikul beban yang berarti, ia mengaku akan fokus mengatur skenario permainan.