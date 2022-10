Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Pekan Ini: AC Milan vs Chelsea, Real Madrid Bertandang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal siaran langsung Liga Champions pekan ini.

Pekan ke-4 penyisihan grup Liga Champions dibuka dengan laga Copenhagen vs Manchester City di Parken Stadium pada Selasa, (11/10/2022) malam WIB

Di hari dan jam yang sama raksasa Italia, Juventus bertandang ke markas Maccabi Haifa, Sammy Ofer Stadium.

Bek Juventus asal Brasil Bremer merayakan gol dengan gelandang Juventus Italia Fabio Miretti (kiri) setelah mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Juventus dan Salernitana di stadion Juventus di Turin pada 11 September 2022. (Isabella BONOTTO / AFP)

Esok harinya, bigmatch mempertemukan AC Milan vs Chelsea di San Siro pada Rabu, (12/10/2022) dini hari WIB.

AC Milan mengusung misi balas dendam dalam laga kandang yang mereka jalani.

Pasalnya di pertemuan pertama, Olivier Giroud dan kolega itu dihancurkan Chelsea dengan skor telak tiga gol tanpa balas.

Rossoneri memiliki modal apik untuk membalaskan dendamnya, di Liga Italia, mereka sukses mengalahkan Juventus dengan skor 2-0.

Sedangkan sang juara bertahan, Real Madrid, bakal bertandang ke markas milik tim asal Turki, Shakhtar Donetsk pada Rabu, (12/10/2022) dini hari WIB.

Berikut Jadwal Lengkap Liga Champions Pekan Ini:

Selasa, (11/10/2022)

23.45 WIB Maccabi Haifa vs Juventus (Vidio)

23.45 WIB FC Copenhagen vs Man City (SCTV & Vidio)

Rabu, (12/10/2022)

02.00 WIB PSG vs Benfica (Vidio)

02.00 WIB Dinamo Zagreb vs Salzburg (Vidio)

02.00 WIB Borussia Dortmund vs Sevilla (Vidio)

02.00 WIB AC Milan vs Chelsea (SCTV & Vidio)

02.00 WIB Shakhtar Donetsk vs Real Madrid (Vidio)

02.00 WIB Celtic vs RB Leipzig (Vidio)

23.45 WIB Napoli vs Ajax (SCTV & Vidio)

23.45 WIB Atletico Madrid vs Club Brugge (Vidio)

Kamis, (13/10/2022)

02.00 WIB Leverkusen vs Porto (Vidio)

02.00 WIB Rangers vs Liverpool (Vidio)

02.00 WIB Barcelona vs Inter Milan (SCTV & Vidio)

02.00 WIB Viktoria Plzen vs Bayern Munchen (Vidio)

02.00 WIB Tottenham vs Frankfurt (Vidio)

02.00 WIB Sporting vs Marseille (Vidio)

(Tribunnews.com/Deivor)