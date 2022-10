Jadwal Liga Champions Barcelona vs Inter Milan Live Vidio 02.00 WIB, Xavi Pusing Butuh 3 Poin

Jadwal Liga Champions antara Barcelona vs Inter Milan pada Kamis, (13/10/2022) dini hari WIB - Ekspresi pelatih Barcelona asal Spanyol, Xavi Hernandez dalam laga Liga Europa antara FC Barcelona melawan SSC Napoli di Stadion Camp Nou, Barcelona, Spanyol, Jumat (18/2/2022) dini hari WIB. Pertandingan berakhir imbang dengan skor 1-1 (0-1). AFP/LLUIS GENE

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Champions antara Barcelona vs Inter Milan pada Kamis, (13/10/2022) dini hari WIB.

Lanjutan penyisihan Grup C Liga Champions Barcelona vs Inter Milan tersaji di Camp Nou Stadium kick off pukul 02.00 WIB.

Kemenangan menjadi harga mati bagi Barcelona jika ingin lolos dari babak penyisihan grup Liga Champions.

Penampilan Frenkie de Jong saat laga UEFA Champions League FC Barcelona vs Benfica di Camp Nou Stadium, 23 November 2021. (Xavier Bonilla/NurPhoto/AFP)

Saat ini, Blaugrana terkapar di peringkat ke-3 klasemen Liga Champions dengan hanya menorehkan 3 angka.

Dari 3 pertandingan, Robert Lewandowski cs hanya mampu memenangkan satu laga, sisanya, berakhir dengan kekalahan.

Jelang laga krusial menghadapi Inter Milan, Xavi Hernandez justru merasa kesal dengan kondisi timnya saat ini.

Kemenangan 1-0 melawan Celta Vigo di Liga Spanyol sama sekali tak membuat pelatih asal Spanyol itu gembira.

Barcelona yang mencari modal apik untuk mengalahkan Inter Milan di Camp Nou pun kini sedang ketar-ketir.

"Kami harus berkembang, kami harus sangat kritis terhadap diri sendiri," kata Xavi dilansir Marca.

"Babak kedua melawan Celta Vigo tidak bagus, kami berhenti menekan dan membuat mereka berada di dalam tekanan."

"Secara psikologis kami mulai turun dan berakhir dengan dua atau tiga peluang yang jelas membahayakan gawang kami."

"Hari ini kami merasa tidak nyaman, tetapi mau bagaimanapun, Anda harus memainkan pertandingan ini."

"Tiga minggu lalu kami terbang tinggi dan sekarang tidak."

Ya, meski mampu mengalahkan Celta Vigo di pertandingan terakhir, namun Barcelona tak menunjukkan permainan yang mentereng.