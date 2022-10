Prediksi Skor Barcelona vs Inter di Liga Champions: Ramuan Inzaghi Bisa Buat Blaugrana Terjungkal

Prediksi Skor Barcelona vs Inter Milan di Liga Champions pada Kamis, (13/10/2022) dini hari WIB - Penyerang Barcelona, Robert Lewandowski menyundul bola di sekitar pemain Inter Milan dalam lanjutan matchday ketiga fase grup C Liga Champions, pada 4 Oktober 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Prediksi Skor Barcelona vs Inter Milan di Liga Champions pada Kamis, (13/10/2022) dini hari WIB.

Babak penyisihan Grup C Liga Champions mempertemukan duel Barcelona vs Inter Milan di Stadion Camp Nou kick off pukul 02.00 WIB.

Tiga poin menjadi harga mati bagi si tuan rumah, Barcelona jika masih ingin melaju ke babak 16 besar Liga Champions.

Pemain depan Barcelona, Robert Lewandowski (tengah) bereaksi di sebelah bek Inter Milan Alessandro Bastoni (Bawah) selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Champions UEFA antara Inter Milan dan FC Barcelona pada 4 Oktober 2022 di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) di Milan. (Marco BERTORELLO / AFP)

Saat ini, Blaugrana terkapar di peringkat ke-3 klasemen Grup C Liga Champions dengan hanya menorehkan 3 angka.

Dari 3 pertandingan, Robert Lewandowski cs hanya mampu memenangkan satu laga, sisanya, berakhir dengan kekalahan.

Sedangkan tim tamu, berhasil tampil lebih meyakinkan dengan torehan dua kemenangan mereka di Liga Champions.

Terakhir, Nerazzurri mampu mengandaskan perlawanan Barcelona dengan skor tipis 1-0.

Lewat catatan enam angka, anak asuh Simone Inzaghi itu betengger di peringkat dua Grup C Liga Champions.

Dengan kepala tegak, Inter Milan melangkah menuju Stadion Camp Nou untuk kembali mencuri poin dari Blaugrana.

Kondisi Tim

Lini belakang Barcelona tengah ketir-ketir setelah barisan stopper mereka mengalami cedera.

Jules Kounde, Ronald Araujo, hingga Andreas Christensen diharuskan menepi karena masuk ke ruang perawatan.

Untungnya, Xavi dimanjakan dengan skuad elite yang dimiliki Blaugrana setelah jor-joran di bursa transfer.

Lewat skema 4-3-3 yang ia usung, Gerrard Pique dan Eric Garcia menjadi dua stopper paling ideal untuk menambal posisi Araujo dan Kounde.