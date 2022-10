Jadwal Bola Malam Ini dari Liga Eropa, Manchester United & AS Roma Live SCTV, Arsenal Bertandang

OLI SCARFF / AFP

Jadwal bola malam ini dari Liga Eropa lanjutan penyisihan grup pekan keempat. Manchester United vs Omonoia dan Real Betis vs AS Roma live SCTV. - Striker Manchester United Portugal Cristiano Ronaldo merayakan mencetak gol kedua timnya dengan rekan satu tim selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Everton dan Manchester United di Goodison Park di Liverpool, barat laut Inggris pada 9 Oktober 2022.