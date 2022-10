Hasil Akhir Real Betis vs AS Roma Liga Eropa: Imbang 1-1, Belotti Bikin Mourinho Tak Tersenyum Kecut

CRISTINA QUICLER / AFP

Penyerang Roma Andrea Belotti (kiri) bertepuk tangan selama pertandingan sepak bola Europa League grup C antara Real Betis dan AS Roma di stadion Benito Villamarin di Seville pada 13 Oktober 2022 - Skor imbang 1-1 mewarnai hasil akhir laga Real Betis vs AS Roma.