Jadwal Bola Pekan Ini Lengkap, Liga Spanyol, Liga Inggris & Liga Italia, Barcelona vs Real Madrid

Josep LAGO / AFP

Jadwal bola pekan ini, lengkap Liga Spanyol, Liga Inggris, dan Liga Italia. Laga Torino vs Juventus, Barcelona vs Real Madrid, Liverpool vs Man City. - Pemain depan Barcelona asal Polandia Robert Lewandowski merayakan dengan gelandang Barcelona Spanyol Gavi setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara FC Barcelona dan Elche CF di stadion Camp Nou di Barcelona pada 17 September 2022.