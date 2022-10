Jadwal Tayang Bola Malam Ini: Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Live SCTV & Bein Sports

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal tayang sepak bola dari berbagai Liga Top Eropa yang digelar malam ini, Sabtu (15/10/2022) sampai Minggu (16/10/2022) dinihari WIB.

Di kompetisi Liga Inggris, laga seru akan mempertemukan Tottenham vs Everton yang tayang Live SCTV pukul 23.30 WIB.

Beralih ke Liga Italia, dimana Juventus akan mencoba bangkit saat bertandang ke markas Torino.

Keseruan duel antara Torino vs Juventus dapat anda saksikan secara langsung Live Bein Sports pukul 23.00 WIB.

Simak jadwal tayang sepak bola dari berbagai Liga Top Eropa mulai dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Live SCTV dan Bein Sports.(kolase tribunnews)

Di Liga Spanyol, terciptanya laga El Clasico pekan ini membuat banyak laga menarik dari tim papan tengah.

Sebagaimana misal laga antara Valencia vs El Che, Mallorca vs Sevilla, dan Athletic Bilbao vs Atletico Madrid.

Berbagai keseruan laga Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia dan Liga Top Eropa lainnya bisa disaksikan secara Live SCTV, Bein Sports, Vidio, hingga Mola TV.

Jadwal Tayang Bola Malam Ini, Sabtu (15/10/2022) s/d Minggu (16/10/2022) dinihari WIB:

Sabtu, 15 Oktober 2022

Pukul 18.30 WIB - Leicester City vs Crystal Palace (Vidio)

Pukul 19.00 WIB - Girona vs Cadiz (Bein Sports 3)

Pukul 20.00 WIB - Empoli vs Monza (Bein Sports 1)

Pukul 20.30 WIB - Frankfurt vs Bayer Leverkusen (Live Mola TV)

Pukul 21.00 WIB - Fulham vs Bournemouth (Moji TV)