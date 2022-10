Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: El Clasico, Liverpool vs Man City, AC Milan hingga PSG

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran bola malam ini yang bisa disaksikan melalui siaran televisi dan live streaming, Minggu (16/10) hingga Senin (17/10) dini hari WIB.

Terhampar laga dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, hingga Prancis yang seru.

Mulai dari El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona Liga Spanyol.

Laga Liverpool vs Manchester City dalam pekan 11 Liga Inggris, lalu PSG vs Marseille dan Verona vs AC Milan.

Pertandingan di atas bisa disaksikan melalui channel beIN Sports 1 dan 3, Mola TV, hingga live streaming Vidio.com.

Baca juga: Jadwal Bola Malam Ini: Liga Inggris, Liga Italia hingga Liga Spanyol, Live SCTV & BeiN Sports

Berikut jadwal siaran langsung bola malam ini:

Sabtu, 16 Oktober 2022

Pukul 17.30 WIB - Inter vs Salernitana (beIN Sports 1)

Pukul 19.00 WIB - Celta Vigo vs Real Sociedad (beIN Sports 3)

Pukul 20.00 WIB - Aston Villa vs Chelsea (Vidio)

Pukul 20.00 WIB - Leeds United vs Arsenal (Vidio)

Pukul 20.00 WIB - Manchester United vs Newcastle (Vidio)

Pukul 20.00 WIB - Southampton vs West Ham (Vidio)

Pukul 20.00 WIB - Lazio vs Udinese (beIN Sports 1)