Live Streaming Liga Inggris Liverpool vs Manchester City: The Reds Wajib Bersiap Menderita Lagi

Skuad Liverpool berpose sebelum pertandingan sepak bola leg pertama Grup A Liga Champions UEFA melawan Napoli di Stadion Diego Armando Maradona di Naples pada 7 September 2022 - Link live streaming Liverpool vs Manchester City di Liga Inggris.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming pertandingan Liga Inggris pekan ke-11 mempertemukan Liverpool vs Manchester City.

Big match Liverpool vs Manchester City Liga Inggris akan berlangsung di Stadion Anfield, Minggu (16/10/2022) pukul 22.30 WIB.

Pertandingan sarat gengsi antara The Reds kontra The Citizens dapat Anda saksikan via live streaming Vidio.com.

Striker Liverpool Mesir Mohamed Salah (3R) merayakan mencetak gol keenam timnya selama pertandingan sepak bola Grup A Liga Champions UEFA antara Glasgow Rangers dan Liverpool di Stadion Ibrox, di Glasgow, pada 12 Oktober 2022. (ANDY BUCHANAN / AFP)

Link Live Streaming Liverpool vs Manchester City

Derita The Reds Berlanjut

Liverpool memang memiliki modal positif jelang laga menjamu Erling Haaland dkk.

Skuad asuhan Jurgen Klopp menggasak Rangers 7-1 di Liga Champions tengah pekan lalu.

Namun sorotan tertuju kepada rapor merah Darwin Nunez di Liga Inggris musim ini.

Dalam dua pertandingan terakhirnya pada ajang Premier League, The Reds belum memetik kemenangan. Rinciannya sekali imbang dan satu kekalahan.

Apalagi rekor pertemuan dengan skuad asuhan Pep Guardiola tak bagus-bagus amat.

Dalam lima pertamuan terakhir, Liverpool mengemas dua kekalahan dan tiga hasil imbang dari Manchester City.

Sementara itu, Manchester City dalam kondisi berbanding terbalik.